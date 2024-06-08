شكرا لمتابعة خبر عن فزعة سعود القحطاني لـ فتاة تعاني من ظروف مادية صعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني بمساعدة فتاة كانت تعاني من ظروف مادية صعبة وتشارك حياتها عبر التيك توك، مقدمًا لها الدعم المالي.

وظهرت الفتاة في أحد البثوث مع سعود القحطاني وهي تبكي فرحًا بتلبيته للنداء بعدما قدم لها المساعدة، مُشيرًا إلى أنه سيرسل لها هدية تصلها حتى منزلها.

وقالت الفتاة بعد سؤال القحطاني عن أحوالها:” الناس تعرف ظروفي حنّا بنينا بيت صغير وكنا عايشين في تراب وحجارة وكنت أشارك قصتي لأشجع الناس ما ييأسوا فقط مو استعطاف .”

وقدم لها القحطاني هدية مؤكدًا لها أنه سيقوم بتوصيلها حتى منزلها، مضيفًا :” ما يصير تبكي وانتي في السعودية .