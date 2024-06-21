شكرا لمتابعة خبر عن سعود القحطاني : أتحداك تلقى مثل الشعب السعودي في عز القايلة يشربون شاهي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مشور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني في مقطع فيديو وهو يتحدى أي شخص يشرب شاهي مثل الشعب السعودي في وقت الحر .

وجاء القحطاني في المقطع وهو يقول :” تلقى مثل الشعب السعودي في عز القايلة يشربون قهوة وشاهي .”

وأضاف:” هناك في دول أخرى يموتون من حرارة الشمس وحنّا نشرب شاهي وقهوة والكوفيهات شغالة نطلب قهوة بس.”

يُذكر أن سعود القحطاني ظهر في رقتٍ سابق وهو ينتقد بعض الأمهات التي تسعى إلى زواج أولادها لكي ي

عقل.