بعد نجاحه في رمضان.. رامز جلال يوّجه رسالة شكر لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان رامز جلال، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له من كواليس برنامجه “رامز جاب من الآخر” الذي قدمه في رمضان الماضي علق عليها بتوجيه رسالة شكر لكل من قدم له التهنئة بعيد ميلاده.

وكتب رامز معلقاً على الصورة: “لكل اللي قالي كل سنة وأنت طيب واللي مقاليش كمان ربنا مايحرمني منكم وربنا يسعدكم جميعًا وهديتي منكم الدعاء بالستر والصحة والتوفيق وربنا يتم كل حاجة على خير ويكملها بالستر”.

ويحتفل رامز يوم 20 نيسان (أبريل)، من كل عام بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973.

والتحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق)، إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج في المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

اشتهر رامز جلال بتقديم برنامج المقالب الذي يعرض على مدار 14 عاماً في رمضان حتى استطاع أن يكون قاعدة جماهيرية عريضة ليصبح أهم البرامج الذي ينتظره الجمهور كل عام.