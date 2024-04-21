آخر كلمات صلاح السعدني.. ماذا قال “عمدة الدراما” لرفيق مشواره يحيى الفخراني قبل وفاته؟

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 11:22 مساءً - في تعليقه الأول على وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني قال الفنان القدير يحيى الفخراني، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ONE”: “أكثرنا ثقافة كفنان ومع ذلك لم تأخذ تلك الثقافة من موهبته كفنان وهذه مسألة مهمة جدًا حيث استطاع أن يطوعها وتبقى داخله لكن في ذات الوقت تظل خلفية لعكله”.

الفخراني يتحدث عن رفيق مشواره صلاح السعدني

وتابع: “كثير من المثقفين ثقافتهم تظهر في أدائهم على الشاشة وهذا لا ينفع، لكن السعدني استطاع تطويعها كخلفية للعمل وهذا سر النجاح”.

وأكمل الفخراني: “أول عمل جمعنا كان “حب وفرفشة”، من إخراج كرم مطاوع وكتابة صلاح جاهين ومن يومها لم نفترق وقدمنا بعدها أعمالًا كثيرة جدًا وهذا من حسن حظي مثل أبنائي الاعزاء شكرا وصيام صيام”.

يحيى الفخراني وصلاح السعدني

واستكمل الفخراني: “كل فنان أو مثقف أو أي دور عام لابد أن نفكر ونعي أن عمر الإنسان لا يحسب بالعمر الحيوي ولكن يحسب بعد الممات وماذا سوف يترك الفنانون وكل من لهم علاقة بالعمل العام لابد أن يعرف أن عمره الحقيقي ليس فقط بالسنين فأثر الإنسان الذي يعمل في العمل العام يبقى أكثر من عمره”.

ليالى الحلمية جمعتهما

وعن دوريهما في مسلسل “ليالي الحلمية” وهو من الأعمال الخالدة، قال: “دور العمدة سليمان غانم لم يكن ترشيحه الأول من نصيب صلاح السعدني، وكان المرشح بداية له هو الفنان الراحل سعيد صالح وذهبنا وقتها أنا وإسماعيل عبد الحافظ نقنعه بضرورة الانضمام للعمل وقال لنا إن ضيق الوقت لا يسمح له بأداء شخصية مهمة مثل العمدة سليمان غانم وكان من نصيبنا أن يكون من حظ صلاح السعدني وعمله بكفاءة منقطعة النظير رغم أنه في البداية لم نتخيل أنه يصلح لدور العمدة سليمان غانم لأنه شخصية مثقفة لكن قدمه بكفاءة منقطعة النظير”.

تفاصيل آخر مكالمة جمعته

كما كشف الفنان يحيى الفخراني، تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدًا: تواصلت معه تليفونيا بالتزامن مع مهرجان الدراما.

تكريم صلاح السعدني

وأضاف الفخراني: “كنت عامل تكريم لصلاح السعدني في مهرجان الدراما وقالولي مش قادر فقلت لهم أكلمه في التليفون وفعلا كلمته، وقلت له مبروك يا صلاح على التكريم، فقال لي معلش أنا مش قادر أجيلك فقلت له أي حد من الأولاد يجي يستلم الجائزة أو أستلمها أنا نيابة عنك وبالفعل استلمت الجائزة وأرسلتها لها بمنزله”.

أول لقاء فني مع صلاح السعدني

وتابع: “أنا عرفت صلاح السعدني من خلال مسرحية حب وفركشة تأليف صلاح جاهين وإخراج كرم مطاوع، ومن ساعتها مسبناش بعض وأغلب الأعمال اللي عملتها كان فيها الراحل”.

جنازة الفنان صلاح السعدني

وشهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد رزق، غادة عادل، أحمد صفوت، محمد علي رزق، أحمد حلمي ومنى زكي كما حضر أيضا سامح الصريطي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

كما حضر أيضا كل من أحمد داوود وحمزة العيلي وهنا الزاهد وكريم ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وغيرهم.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وفي هذا السياق، حرص نجوم الفن، على توديع الفنان صلاح السعدني، الذى عرف لجمهوره بـ “عمدة الدراما”، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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