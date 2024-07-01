شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «العربية» توافق على أعمال وعقود مع شركات في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2024.

وشلمت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بـ900 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع عدة شركات في العام الماضي.

