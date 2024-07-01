الاقتصاد

سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة «جبل عمر» وثالب الشمراني نائبا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير تعيين سعيد محمد الغامدي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين ثالب علي الشمراني نائباً له.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كان اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لشركة جبل عمر للتطوير المنعقد يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، قد انتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت من تاريخ 30 يونيو 2024م وتنتهي بتاريخ 29 يونيو 2028م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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