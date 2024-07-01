شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة «جبل عمر» وثالب الشمراني نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير تعيين سعيد محمد الغامدي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين ثالب علي الشمراني نائباً له.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، كان اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لشركة جبل عمر للتطوير المنعقد يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، قد انتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت من تاريخ 30 يونيو 2024م وتنتهي بتاريخ 29 يونيو 2028م.

