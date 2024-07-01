شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التطويرية الغذائية» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م بأتعاب قدرها 400 ألف ريال.