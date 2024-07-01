شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التأمين العربية» توافق على تعيين عضوين بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.

وجاءت الموافقة لشركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بأتعاب قدرها 450 ألف ريال، وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، بأتعاب قدرها 495 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين وهبة عبدالله تماري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/04/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق (منير بطرس معشر – غير تنفيذي).

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (نادين الحبال) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 30/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026م خلفاً للعضو السابق (عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني – غير تنفيذي).

