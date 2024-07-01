شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 937.250 ألف ريال.

وأضافت أن النتائج شلمت: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وتعديل لائحة توزيع الأرباح.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة التي لعضوين مجلس الإدارة أحمد الطباع، وفيصل الجمعان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلف نفقات ومصاريف الطرح العام مرة واحدة وبدون شروط تفضيلية بمبلغ يقدر بنحو 11.664 مليون ريال.