شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بن دواد» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة بن داود القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان، مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ يقدر بنحو 1.554 مليون ريال.

وشملت النتائج الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت بين الشركة وشركات أخرى.

