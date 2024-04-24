بعد أغنية تايلور سويفت.. كيم كارداشيان تخسر أكثر من 100 ألف متابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خسرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، أكثر من 100 ألف متابع على “إنستغرام” حتى الساعة، منذ أن طرحت تايلور سويفت ألبومها الجديد “The Tortured Poets Department: The Anthology” الذي تضمّن أغنية يعتقد البعض أنّها تستهدفها.

فبعدما بلغ عدد متابعي كيم على حسابها على “إنستغرام” 364.3 مليون متابع الشهر الماضي، انخفض هذا العدد ليصل إلى 363 مليون متابع اعتبارًا من يوم أمس الاثنين. وملأ معجبو سويفت قسم تعليقات كارداشيان باسم أغنية النجمة الجديدة “thanK you aIMee”.

والأكيد أنّ كارداشيان (43 عاماً) واجهت ردود فعل عنيفة منذ إصدار الأغنية يوم 19 نيسان (ابريل)، بعدما لاحظ كثيرون أنّ عنوان الأغنية فيه إشارة واضحة إلى كيم بسبب الكتابة بالأحرف الكبيرة في العنوان الذي تهجئ “KIM” إذا تمّ جمعها.

وجاء في كلمات الأغنية: “لا أعتقد أنكِ تغيّرت كثيراً. وأنا قمت بتغيير اسمكِ وأي أدلة حاسمة. وفي أحد الأيام، سيعود طفلكِ إلى المنزل وهو يغني أغنية، لن يعرف سونا أنّها عنكِ”.

ويعود الخلاف بين سويفت وكيم إلى أكثر من عقد من الزمن، وقد بدأ بعدما صرّح كانييه ويست من على مسرح حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في عام 2009 أثناء تسلّم سويفت جائزتها، أنّ بيونسيه هي من تستحق الجائزة.

وفي عام 2016، انتقدت سويفت ويست بسبب بعض الكلمات المسيئة التي وردت في إحدى أغانيه، لتقوم كيم بالدفاع عنه من خلال تسريب مكالمة هاتفية دارت بين تايلور وكانييه.