جمهور هازال كايا وزوجها علي أتاي يتفاجأ بخبر طال انتظاره

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كشفت مواقع تركيّة تعنى بالمشاهير عن مشاركة الممثّل والمخرج التركيّ علي أتاي ومواطنته الممثّلة هازال كايا في بطولة فيلم سينمائيّ.
العمل، الذي سيحمل توقيع المخرج جينك ارتورك، تدور احداثه في لوس انجلوس، على أن يتمّ الكشف عن تفاصيل إضافيّة لاحقًا في حال سار كل شيء بشكل ايجابيّ.
هازال كايا بطلة مسلسل “العشق الممنوع”، “أسميتها فريحة” و”حكايتنا” ، كانت قد تزوجت من علي اتاي بالعام 2019 ولديهما ولدين.
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وقد أعرب جمهور الثنائي عن سعادته بمشاركة علي أتاي وهازال كايا بعمل فنيّ مشترك خاصّة انه سبق لهما ان رحّبا بالتعاون المشترك في أي عمل فنيّ جيّد في المستقبل ولا يرفضان الفكرة، ويرغب كلاهما بالعمل مع الآخر إن وجدا دورين مناسبين لهما.
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