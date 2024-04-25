أم العروسة.. بدرية طلبة تتصدر تريند “X” بعد حفل زفاف ابنتها| ألبوم صور

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 11:23 مساءً - تصدرت الفنانة بدرية طلبة تريند موقع “X” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حفل زفاف ابنتها “سلمى”، والذي أقيم أمس الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكانت بدرية طلبة احتفلت يوم الثلاثاء، بحنة ابنتها “سلمى” في سرية تامة بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة في تصريحات صحفية: الشعور ده ميتوصفش فمش هعرف اقول حاسة بايه، بس جوايا رضا من عند ربنا وممتنة لربنا وبشكره انه خلاني اوصل بناتي كل واحدة لبيتها الحمد لله”.

وعن الوصايا التي اوصت بها ابنتها قالت بدرية طلبة: ” مش مستنياها لما تتجوز عشان أوصيها انا من البداية كل الناس بتحلف بتربية بناتي ومن صغرهم وانا زارعة فيهم اللي اتربيت عليه وانها تبقي كويسة فمش هاوصيها لانها متأسسة من صغرها”.

وعن زوج ابنتها وهل كان لها طلبات كثيرة قالت بدرية طلبة: “اسالوه بس هو يعتبر ابني لاني معنديش صبيان هو وزوج ابنتي هايدي فكل اللي بطلبه انه يخلي باله من بنتي وغير كده هو اللي يطلب مني، وبشكركوا انكوا معايا في مناسبة حلوة زي دي”.

ليلة الحنة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، احتفلت بـ”حنة” ابنتها سلمى وسط أجواء عائلية، وشاركت بدرية بفيديو من الحنة عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

فيلم الملكة

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل رمضان كريم 2

كما شاركت «بدرية» في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، من بطولة محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وأيضًا شاركت فى فيلم “عادل مش عادل”بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

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