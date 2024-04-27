لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.. واتساب تختبر خاصية طال انتظارها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة يطلق عليها اسم “بيبول نيرباي” (People Nearby)، قد تمكن المستخدمين من نقل الملفات ومشاركتها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع جهات الاتصال الخاصة بهم دون اشتراط توفر اتصال مباشر بالإنترنت.

ووفقاً لما رصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق لنظام أندرويد، فإن الميزة الجديدة تعمل على نحو مماثل لميزة أندرويد الشهيرة “نيرباي شير” (Nearby Share) وميزة “إير دروب” (AirDrop) في أجهزة آبل.

وتستخدم ميزة “بيبول نيرباي” (People Nearby) في واتساب تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة، وبالتالي فإن عملية النقل لا تتطلب الاتصال بالإنترنت.

وكما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة، سيكون هناك قسم مخصص في إعدادات التطبيق يكشف الأشخاص القريبين، ويمكن من خلال ذلك القسم إرسال الملفات واستقبالها.

ويتطلب استخدام تلك الميزة منح تطبيق واتساب كافة الأذونات اللازمة لكي تعمل على الوجه الصحيح، وتتضمن تلك الأذونات الوصول إلى الملفات المخزنة والبلوتوث والموقع الجغرافي للعثور على الأجهزة القريبة والاتصال بها.

ولاستخدام الميزة يمكن الذهاب للإعدادات ثم اختيار “بيبول نيرباي” (People Nearby) وستبحث تلك الميزة تلقائياً عن الأجهزة القريبة، علماً بأنه يجب تشغيل الميزة في الجهازين المتصلين حتى تكتمل عملية الإرسال.

وستكون عملية الإرسال محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، كما سيظل رقم الهاتف مخفيا خلال العملية، للحفاظ على الخصوصية.