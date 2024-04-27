24 فيلماً و23 مخرجاً مشاركاً في فئة الأفلام الوثائقية بمهرجان أفلام السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مسابقات الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية المقرر إقامته مطلع مايو المقبل، يشارك 23 مخرجاً في مسابقة الأفلام الوثائقية. حيث يقدم المخرجون المشاركون 24 فيلماً تنوعت مابين توثيق الأحداث والشخصيات والتجارب في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والرياضية. فيما يُعرض 3 أفلام وثائقية في مسار الأفلام الموازية.

وقد مثّل المسابقة في فئة الأفلام الوثائقية كل من: المخرج عبدالرحمن صندقجي بفيلم "أندرقراوند"، المخرجة ميتوشكا الكوفا بفيلم "أصوات العلا"، المخرج محمد المبارك بفيلم "الإيحلة"، المخرج حيدر داود بفيلم "الشتاء الأخير"، المخرج عبادة الحمامي بفيلم "المحطة سبعة"، المخرج محمد أحمد بفيلم "بر سار"، المخرج علي البيماني بفيلم "بعد 48"، المخرجة دنيا العطوة بفيلم "درب زبيدة – رحلة هايكنغ"، المخرج محمد العجمي بفيلم "دهجان الورد"، المخرج خالد الهوسه بفيلم "رجل الغابة المخفية"، المخرج عبدالله عكاشة بفيلم "روح رمضان"، المخرج محمد باقر بفيلم "سباق الحمير"، المخرج عادل الحيمي بفيلم "سطل"، المخرج نواف الحرابي بفيلم "سعد"، المخرج علي العبدالله بفيلم "هدهدة"، المخرجة نهلة الصغير بفيلم "قدّها"، المخرج عيسى الصبحي بفيلم "كتم الأنفاس"، المخرجة شيماء التميمي بفيلم "لاترتاح كثيراً"، المخرج فابيان لامير بفيلم "هورايزن"، فيما يشارك المخرج سعد طحيطح بفيلمين وثائقيين هما "ذاكرة عسير" و"حياة مشنية".

أما عروض الأفلام الموازية، فمثلها كل من المخرج محمد الموسى بفيلم "شاي جعفر" والمخرج عبدالرحمن الغامدي بفيلم "صوت الربابة" والمخرج هاني الملا بفيلم "خيّالة".

وتأتي هذه الأفلام ضمن 67 فيلماً تم ترشيحها للعرض ممثلةً عن 3 فئات وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية، لتشارك في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يُعقد بتنظيم جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.