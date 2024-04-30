سميرة سعيد تستعد لطرح أحدث كليباتها "كداب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن تحضيراتها واستعدادها لطرح أحدث أغانيها هذا العام وهي أغنية "كداب" على طريقة الفيديو كليب، والمقرر طرحها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت سميرة سعيد صورة من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللونين الأحمر والأبيض وعلقت: "كداب قريبًا".

وشاركت سميرة سعيد مؤخرًا صورًا لها مع عائلتها خلال استمتاعهم برحلة سفاري بإحدى المحميات الطبيعية في كينيا.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة سميرة سعيد كانت بأغنية "رايحة جاية" وهي الخاصة بالحملة الإعلانية لإحدى المؤسسات وعرضت بموسم رمضان الماضي.

اقرأ أيضا:

بالصور.. زفاف مهاب طارق مؤلف مسلسل "جعفر العمدة" و"نعمة الأفوكاتو"

منها "الأراجوز" و"كابوريا".. تعرف على أبرز أعمال المخرج الراحل عصام الشماع