جوبير وغير تقليدي.. شاهد جمال فستان “فرح” ابنة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 12:48 صباحاً - احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

زفاف ابنة مصطفى كامل

وحرص على حضور حفل عقد قران نجلة الفنان مصطفى كامل كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله وحمادة ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

إطلالة العروس

وارتدت فرح مصطفي كامل فستانا بسيطا من الجوبير الأبيض ومصمما بطريقة مميزة بأكمام طويلة وغير متكلف.

واعتمدت على مكياج بسيط مناسب للفستان وارتدت طرحة علي شعرها وبعد عقد القران ظهرت من دونها وإليكم الصور.

ومن المقرر ان يحتفل مصطفي كامل، بحفل زفاف أبنته، خلال الأسبوعين القادميين، داخل احدي الفنادق، فى منطقة وسط البلد.

وفي سياق آخر، كرمت نقابة الموسيقيين اللبنانيين، الفنان مصطفى كامل، بعد حفله في بيروت، تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذي أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد، والفنان وليد توفيق.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »