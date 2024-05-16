بأجواء أجواء طفولية ممتعة.. كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: احتفل النجم كريم محمود عبد العزيز بيوم ميلاد ابنتيه حبيبة وخديجة في أجواء طفولية ممتعة.

وظهر النجم المصري وهو يستمتع بأجواء الحفل التي طغت عليها الزينة باللون الوردي، وجمعت بين شخصية باربي الشهيرة وكرة القدم، على اعتبار أن ابنته حبيبة تحب الدمى أما خديجة فتعشق الرياضة وكرة القدم، وبالتالي نجح في إرضاء الابنتين بطريقة ذكية من خلال الزينة والتجهيزات وقالب الحلوى.

وكعادته، حرص كريم محمود عبد العزيز على إخفاء ملامح ابنتيه عن الإعلام والسوشيال ميديا، واكتفى بمشاركة متابعيه صوراً للزينة والتحضيرات للاحتفال.

وأظهر فيديو من الحفل الأجواء الطفولية التي تم تجهيزها بالاستعانة بـ”الكلاون” وشخصيات السيرك المميّزة، إضافة إلى الكثير من النشاطات والألعاب الممتعة للأطفال.

ويشارك محمد إمام في بطولة الفيلم كل من: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويعدّ التعاون الأول بينه وبين محمد إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب في إطار كوميدي.