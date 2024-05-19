حسين الجسمي| مشاهدات أغنية دلع خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة “دلع دلع” للفنان حسين الجسمي، أكثر من 37 ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية دلع دلع وكلماتها



أغنية “دلع دلع” من أشعار معالي الاستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة ألحان : الحساس توزيع حسام كامل، وتقول كلماتها "

دلع دلع يا شيخة الحسن كله دلع دلع غني بصوتك مع الورق غني و أنا اغني مع الشوق شله هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق : انتي القمر و انتي النجوم المطله و انتي الغنج و الدل و الزين و الفرق أشراق حسنك نوره بكل حله و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق : يا من رموشك فوق عينك مظله لكنها في خافقي تنزرق زرق من شاف حسنك ما عرف وش حصله نار المحاسن ،، تحرق قلوبنا حرق دلع دلع يا بدر بين الاهله دلع دلع يا فتنة الغرب و الشرق : جيتي على دربي و جاء الشعر حله مع الغروب الي على مفترق طرق "

أغنية حسين الجسمي مرة شكرا

طرح حسين الجسمي حديثًا أغنية “مرة شكرًا” والتي اجتازت 11 مليون مشاهدة، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان ياسر بوعلي، وتقول كلماتها “مررة شكراً ع المسافة والكلافة والفراق اللي أعافه ! ع اللي فيني .. وفـْ سنيني ! وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلاً مررة شكراً شوف لك غيري وعاشر .. ماني أوّل .. ماني عاشر .. ياكثر عشّاق ذابوا .. في اللي حبّوهم وغابوا .. وش نقص منهم حبيبي .. غير جرح .. ومنْه طابوا .. هالحكي آخر شعوري وصار ردّك مو ضروري .. السكوت اليوم أهوَن مررة شكراً”

بجانب أغنية “الله يخليك لاهلك”، والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها: “الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك”.