شاهد.. سعد خضر ينفي شائعة وفاته ويطالب الجهات المعنية بالكشف عن هوية المتصل

أكد الفنان سعد خضر نفي شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا. وقال خضر خلال مداخلة مع برنامج “صباح العربية” على قناة العربية إنه تفاجأ باتصال من شخص قال له “أنت ما بعد مت”، دون أن يعرف هوية المتصل.
وأشار خضر إلى أنه لا يعرف رقم جوال الشخص الذي اتصل به، وظهر بدلا من الرقم “رسالة خاصة”، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لكشف هوية هذا المتصل، حتى يتمكن من الإبلاغ عنه.
وأكد الفنان أنه بصحة جيدة وأنه لا يعلم سبب انتشار هذه الشائعة. وناشد الجمهور عدم التصديق لأي أخبار عن وفاته حتى يتم التأكد من صحتها.
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