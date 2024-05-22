المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الفيلم الروائى القصير "زي الطيور" للمخرج أحمد سمير، والفيلم الروائي القصير أمين إخراج سامح جمال، الفيلم الروائي القصير جودي إخراج هاني قاسم، والفيلم الروائي القصير رد على صمت مستمع إخراج على نجاتى، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق ٢٤ مايو بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وعن فيلم “زي الطيور” فهو يتناول قصة داليا التى تعانى بعد توقفها عن العلاج الكيميائي، لتخبر أطفالها بقرارها و تتغير المجريات بعد ذلك فى ظهور صديق قديم.



أما الفيلم الروائى القصير أمين فيتناول عوده رجاء لتلتقي بأمين مرة أخري بعد عدد من سنوات الإنفصال الغير مرغوب فيه، لنكتشف أن ما بين الوهم والإنكار ، تكمن الحقيقة.



أما فيلم جودى فتدور أحداثه حول حياة فتاة تعيش ما بين انفصال الزوجين ومايترتب علية من خلفات متعلقة بالرؤية فى ظل معاناة الأب

وعن فيلم رد على صمت مستمع

فيتناول قصة شاب متلعثم يذهب إلى استوديو لتسجيل مقطوعة، فيجد نفسه محبوس في غرفة التسجيل بينما مهندسة الصوت على الجانب الآخر في غرفة الكنترول تقرر الانتحار، يضطر للتحدث إليها لإقناعها بالتراجع مما يجعل مهمته اكثر صعوبة ومايترتب عليه من أحداث.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي لمناقشة الافلام مع صناعها والجمهور

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.