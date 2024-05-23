شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يقدم تحية للشهداء الفنانين فى فلسطين بحفل ختامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت سمر دويدار، مسئولة الورش بالدورة الثانية بمهرجان إيزيس لمسرح المرأة، دورة الفنانة عايدة عبد العزيز، على تقديم التحية للفنانين الذين استشهدوا بفلسطين الحبيبة، خلال حفل ختام المهرجان، كما ذكرت أن أحد المتدربين في الورشة وهو محمد خراط، فلسطيني جاء لمصر في شهر يناير الماضي، وكان حريصا على ذكر أصدقائه الفنانين الذي طالما عمل معهم ولكنهم استشهدوا خلال أحداث غزة.

وبدأ حفل ختام المهرجان، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة سالى سعيد، بفقرة غنائية، عقبتها عرض بعض الصور النادرة للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، والذي قد أهداها نجلها لإدارة المهرجان، ثم بعد ذلك فيلم قصير يعرض أهم فعاليات الدورة الثانية.

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان عقدت الثانية فى الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 7 دول مختلفة فى أنحاء العالم.

وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوته الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.