لهذا السبب تمّ نقل شاروخان الى المستشفى بصورة عاجلة

خرج الممثل البوليوودي الشهير، شاروخان، من المستشفى بعد إن تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة خضع على أثرها لمعالجة طبيّة عاجلة.

في التفاصيل، تعرّض “شاروخان” لـ “ضربة شمس قويّة” بسبب الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، ما أصابه بالجفاف أثناء مشاهدته مباراة رياضية، فتمّ نقله بشكل عاجل الى المستشفى وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

كما طمأن مصدر مقرّب من “شاروخان” جمهوره على حالته الصحية، مشيرًا الى أنه عاد الى منزله بعد ان تحسّنت حالته.

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أحدث أعمال شاروخان فيلم “Dunki” الذي عُرض في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، شارك في بطولته تابسي بانو، ضياء ميرزا، بومان إيراني. العمل من إخراج راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون.