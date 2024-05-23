تهشمت سيارتها.. مي سليم تنجو من حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نجت الفنانة مي سليم من حادث سيارة مروع، أدى لتهشم الجزء الأمامي من سيارتها

ونشرت شقيقتها الفنانة دانا حمدان صورة للسيارة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري"

وتابعت: "هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل"

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة مي سليم منذ يومين بالعرض الخاص لأحدث أفلامها "بنقدر ظروفك"

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت