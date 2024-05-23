بسمة بوسيل من زفاف ريم سامي لـ بلدها الأول ..البدايات سبب زيارتها

ياسر رشاد - القاهرة - تفاجأت الفنانة بسمة بوسيل، عند وصولها إلى بلدها الأول "المغرب"، باحتفال تشارك خلاله عدد من صديقاتها وأقاربها، وذلك بمناسبة طرح أول أغنية رسمية في مشوارها الفني .

جاءت زيارة بسمة بوسيل، للمغرب، بعد أيام قليلة من حفل زفاف ريم سامي، التي حرصت على حضوره برفقة طليقها الفنان تامر حسني.

شاركت بسمة بوسيل، جمهورها ومتابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مجموعة صور من احتفالها مع أصدقائها بطرح أغنية “البدايات”، معلقة:" المغرب مليء بالحب والاحساس الجيد ".

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

«البدايات» تفاصيل أول أغنية رسمية في مشوار بسمة الفني

طرحت بسمة بوسيل، أحدث أغنياتها وتحمل اسم "البدايات" على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب" والتي تعتبر أول أغنية رسمية في مشوارها الفني، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع ومكس فهد، ومستر مصطفي رؤوف، وإنتاج النجم تامر حسنى.

بسمة بوسيل

وروجت بسمة، للأغنية من خلال نشرها مقطع منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلةً: "البدايات أجمل بص حواليك واسأل.. اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع.. إن شاء الله تعجكم.. مستنية رأيكم".

وتابعت بسمة بوسيل، قائلة:" على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إن أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي، على طول شجعني، وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، ومترددش لحظه إنه يديهالي ".

بسمة بوسيل

ومن ناحيته لم يتردد تامر حسني، في تقديم الدعم لطليقته ووالدة أطفاله الثلاثة، بأول خطوة لها في الغناء بالتواجد معها، إذ حرص على مرافقتها أثناء تسجيلها "البدايات" والملفت أن تامر لم يكتفي بتشجيعها فقط إنما تنازل عن هذه الأغنية لصالحها، إذ كان مقرر أن تتغنى بصوته في البداية .

تامر حسني وبسمة بوسيل

جزء من كلمات أغنية “البدايات”:

"البدايات أجمل بص حواليك و اسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك و اسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول ".

بسمة بوسيل

آخر تصريحات بسمة بوسيل عن الحياة مابعد الطلاق

كانت بسمة بوسيل قالت خلال تصريحاتها متلفزة سابقة، أن تحررها بعد الطلاق من زوجها السابق تامر حسني فُهمت بصورة خاطئة.

وأوضحت أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم «صعب ومتعب جدًا».

وأشارت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: «في حاجات مكنتش أقدر أعملها لإني مشغولة جدًا».

وقالت"بسمة"، أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدا».