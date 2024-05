إعلان “موسم الرياض “Lets Get Ready To Rumble” يحقق جائزة “الإعلانات الترويجية المميزة”

توج الإعلان الترويجي Lets Get Ready To Rumble الخاص بنزال Battle Of The Baddest الذي احتضنه “موسم الرياض” أكتوبر الماضي بجائزة “الإعلانات الترويجية المميزة” ضمن النسخة الـ ٤٥ من جوائز “Sports Emmy Awards” المرموقة، وذلك في حفل أقيم في نيويورك، بعد سلسلة من النجاحات والإبداعات، حيث تم تكريم أفضل الأعمال في مجال الإعلام الرياضي.

وجاء هذا الإعلان الذي جمع بين الملاكمين العالميين “تايسون فيوري” و”فرانسيس انجانو” في نزال تاريخي أقيم في أكتوبر الماضي، وحظي بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق ملايين المشاهدات واستقطب اهتماماً واسعاً من جماهير الملاكمة وعشاق الإنتاج الفني حول العالم.

ويعكس الفوز بهذه الجائزة المستوى العالي من الإبداع والجودة الذي يميز “موسم الرياض” في إنتاج الإعلانات الترويجية، كما يأتي كإضافة قيّمة إلى سلسلة النجاحات التي حققها الموسم في مجالات الإبداع الإعلاني والتسويقي، حيث عزّز “موسم الرياض” مكانته كواحد من الرواد في مجال الاعلان الترويجي، مؤكداً قدرته على تقديم محتوى مبتكر ومؤثّر يحظى بتقدير وإعجاب الأوساط الإعلامية والجماهيرية المرموقة.