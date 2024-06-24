بعد ١٤ عامًا أمير كرارة خارج السباق الرمضاني ٢٠٢٥… ما السبب؟

في خبر صادم لجمهوره ومحبيه، يَغيب الممثل المصري أمير كرارة عن المشاركة في الموسم الدراميّ الرمضانيّ ٢٠٢٥، بعد مواظبته على المشاركة في أعمال دراميّة رمضانيّة طيلة ١٤ عاماً مضت.

في هذا السياق، سيغيب “كرارة” عن دراما رمضان ٢٠٢٥، بسبب انشغاله بالتحضير لأكثر من عمل فنّيّ في الفترة المقبلة.

نذكر أنَّ آخر أعمال أمير كرارة مسلسل” بيت الرفاعي” الذي عُرض في شهر رمضان الفائت ، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وقد شاركه بطولته، أحمد رزق، رحاب الجمل، تامر نبيل، محمد لطفي، سيد رجب وغيرهم.

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على صعيد السينما، آخر أعمال أمير كرارة فيلم “البُعبع”وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباويّ وقد وشاركه بطولته كل من ياسمين صبري، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق وغيرهم.