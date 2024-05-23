هنا الزاهد أجمل "وردة حمراء" في كان

ياسر رشاد - القاهرة - أثار ظهور الفنانة هنا الزاهد، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، حالة من الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووصفها الجمهور بـ "الوردة الحمراء".

تعد هنا الزاهد، واحدة من الفنانات التي تشغل دائمًا اهتمام متابعيها ومحبيها، وكعادتها تخطف إطلالتها الأنظار ببساطتها وأناقتها، وكان آخر ظهور للفنانة في شوارع باريس، أثناء ذهابها للمشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 77، مرتدية جمبسوت شورت باللون الأحمر الناري، ونسقت معه مكياج هاديء من درجات الترابي مناسب للنهار، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة على كتفيها .

هنا الزاهد

هنا الزاهد

خطفت "الزاهد"، قلوب متابعيها بأحدث جلسة تصوير في مدينة "كان" الفرنسية، والتي ظهرت خلالها ترتدي فستان صيفي بألوان الورود الصفراء والبيضاء، أمام شاطئ البحر.

نسقت هنا الزاهد، مكياج من اللون الذهبي والذي يتناسب مع لون بشرتها، كما إنها تعتمد طريقة لشعرها .

هنا الزاهد

هنا الزاهد

آخر أعمال هنا الزاهد

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة خلال هذه الفترة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، ويشاركها بطولته الفنان هشام ماجد .

تدور قصة الفيلم الذي ينافس في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

ومن ناحية أخرى، شاركت "هنا" في موسم الرياض من خلال مسرحية "تيييت" أمام النجم أحمد حلمي، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد

ممثلة شابة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

هنا الزاهد، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا، ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

هنا الزاهد

انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال، قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.

هنا الزاهد