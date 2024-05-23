نسرين طافش تختار فستاناً ربيعياً يظهر جاذبيتها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار إليها بإطلالة ربيعية مميزة، أظهرت جاذبيتها واضحة.



وقد إرتدت نسرين طافش فستاناً باللونين الأزرق والأبيض طويل وواسع، ومن دون أكمام طويلة، يعطي شعوراً بالحيوية.

وقد نسقت معه حذاء من دون كعب باللون الأبيض أيضاً.

ومن الناحية الجملية، تركت شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وقد علقت نسرين على المنشور قائلة: "نحن بحاجة أيضًا إلى أن نظهر امتناننا حتى للتحديات و للدروس التي نتلقاها. لا تهرب من الدروس؛ فهي بمثابة كنوز توهب لنا. وكلما تعلمنا منها كلما سارت حياتنا نحو تغيير أفضل".

وقد غابت نسرين طافش عن حضور العرض الخاص الذي انطلق أمس لفيلم "بنقدر ظروفك"، والذي يلعب بطولته الذكورية الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في دور العرض، قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

وقد سرت شائعات حول خلاف بين طافش والفيشاوي حول ترتيب الأسماء على تتر الفيلم وذلك لعدم تواجدها مع أبطال الفيلم للاحتفال معهم ومع صناعه والجمهور بهذا العرض وتغيبت الفنانة نسرين طافش، عن حضور العرض الخاص ولم تتواجد مع أبطاله للاحتفال به مع صناعه ومع الجمهور، ولكن الحقيقة أن غياب طافش كان بسبب سفرها إلى دبي، وعدم تواجدها في مصر في الوقت الحالي.