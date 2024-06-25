بالصور- سعر خيالي لإطلالة كايلي جينر من Miu Miu..و جمالها يخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وظهرت بلوك كاجوال بغاية الأناقة، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الأسود من الجلد من دون أكمام سترابليس من دار ازياء Miu Miu وصل سعرها إلى 2,550، مع تنورة متوسطة الطول من الجلد من دار الأزياء نفسه وصل سعرها إلى 6,500، و ربطت شعرها على شكل كعكة، ومكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و في وقت سابق، كان لدى معجبي نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، ردود فعل متباينة حول إطلالتها الجذابة خلال أسبوع الموضة في باريس، بعد أن أظهرت خصرها النحيل في ثوبها الضيق من ماركة Schiaparelli، حيث توجه العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة آرائهم.

بعد حضورها عرض Schiaparelli Haute Couture يوم الاثنين، شاركت جينر الصور ومقاطع الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لتظهر إطلالتها الفريدة.

غمرت عدد كبير من التعليقات الإيجابية والسلبية منشورها حول مظهرها المذهل.

يأتي ذلك بعد أن بكت شخصية تلفزيون الواقع في الحلقة الأخيرة من برنامج The Kardashians بعد أن انتقدها المتصيدون على الإنترنت بسبب صورها الخالية من الفلاتر في باريس في وقت سابق من هذا العام.

وكتبت والدتها كريس جينر في التعليقات إلى جانب أربعة رموز تعبيرية على شكل قلب وردي: "زهرة الفاوانيا الخاصة بي".

كما علقت أختها "غير الشقيقة" بحسب صحيفة ديلي مايل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان قائلة: "جميلة".