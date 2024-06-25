ساندرا رزق تبرز جمالها بلوك كاجوال مميز..و سعر إطلالتها الخيالي من Hermès سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق الجمهور، وظهرت بلوك صيفي رائع، فقد إرتدت توب باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة مت دار أزياء Hermès وصل سعرها 978 دولار مع سروال من نفس دائ الأزياء بـ 2061 دولار، أما في قدميها فإنتعلت حذاء أبيض من Hermès اليضن وصل سعره إلى 610 دولار ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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و حملت ساندرا في يدها حقيبة يد من Hermès وصل سعرها إلى 44812 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.

