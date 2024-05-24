هيفاء وهبي.. هل ترك الزمن أثره على "الفاتنة اللبنانية"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التريند وذلك بعد ظهورها فى مهرجان كان والتجاعيد على وجهها التي باتت ظاهرة مع تقدم العمر.

وتساءل الجمهور حول خضوعها لعملية تجميل تسببت فى تجاعيد وتشويه فى وجهها أم العمر هو السبب.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "علامات الكبر واضحة جدا"، "كبرت وشد واضح كثير في وجه هيفاء"، "لا عمليات التجميل بتنفع"، “التجاعيد مبينه”، "ليت الشباب يعود يوما"، "قمر الحلوين"، "حلوة يا هيفاء"، "الجمال".

هيفاء وهبي

وبالأرقام تعد هيفاء وهبي الأكثر نجاحًا وشهرة وحيوية ونشاط كما أنها تهتم برشاقتها بشكل كبير.

وما زالت هيفاء تخطف الأنظار فى كل مرة تظهر فيها سواء بمهرجان أو فيلم أو مسلسل أو على السجادة الحمراء حيث انها تتمتع ببريق لامع.

ونجاحات هيفاء وهبي الكبيرة تدل على أنها نجمة من عيار ثقيل ولا يمكن الاستهوان بحجم جمهورها الكبير.

معلومات عن فاتنة لبنان

بدأت هيفاء وهبي شهرتها من خلال بوابة مسابقات الجمال في لبنان، وحازت لقب ملكة جمال لبنان في 1992، لكن الجائزة سحبت منها بعد علم اللجنة بوجود ابنة لدى هيفاء من زوجها السابق ابن عمتها نصر فياض؛ حيث تزوجت منه في بداية التسعينات وأنجبت منه "زينب" وانفصلت عنه سريعاً، وقبل أن تقدم في مسابقة ملكة الجمال عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.



هيفاء وهبي

أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي

بعد سحب الجائزة من هيفاء؛ بدأت التوجه نحو الاستعراض واتجهت للعمل كعارضة أزياء ونجحت في هذا حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي، وبعد صعودها الدرجة الأولى من النجاح اتجهت إلى إصدار الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة.

وبدأ الجمهور يتعرف عليها عندما قامت ببطولة إعلان "مكرونة دانا" الذي حقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

وعادت عام 1994 لتكون موديلاً في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة جوليا بطرس، وفي عام 1995 كانت موديلاً في فيديو كليب أغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري.

هيفاء وهبي

وبنفس العام صورت إعلان "مبيض الغسيل"، بعدها بعام كانت موديلاً في كليب الأغنية الشهيرة "ارضى بالنصيب" لسلطان الطرب جورج وسوف، وفي عام 1997 كانت موديلاً في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

أول ألبوماتها

وكان الإعلام المحطة التالية لهيفاء وهبي؛ حيث عملت مذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، لكن لم تستمر طويلاً حتى قدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001.

ثم قدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية، كما طرحت شريطها الغنائي الأول وصورت أغنية "أعشق قلبي والحياة" فيديو كليب للمخرج شادي حنا.



هيفاء وهبي

وطرحت هيفاء في عام 2002، ألبومها "هو الزمان" من إنتاج شركة "روتانا"، وأثارت الجدل بأغنيتها المصورة "أقول أهواك"، حيث انتقاد الكليب الكثير من الجمهور واتهامات لهيفا بعمل ثورة في عالم الفن كونها أول مغنية وقتها تقوم بالرقص والإثارة.

ألبومات هيفاء وهبي

وتجمد رصيد هيفاء وهبي الغنائي عند 6 ألبومات هي: "هو الزمان"، و"بدي عيش"، و"فراشة الوادي"، و"حبيبي أنا"، و"بيبي هيفا"، و"ملكة جمال الكون".

ودخلت هيفاء مجال التمثيل في عام 2008 كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف؛ واستمرت في التمثيل بعد ذلك حتى أصبحت بطلة كل أعمالها الفنية مثل فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" ومسلسل "مريم" ومسلسل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "أسود فاتح".

هيفاء وهبي

وتزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل 2009، وحقق الثنائي شهرة واسعة من وراء هذا الزواج، حتى دبت الخلافات بينهما؛ لينتهي الأمر بالطلاق في نوفمبر 2012.

أشباح أوروبا

وتصدرت هيفاء وهبي اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري والتي نشبت عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدها اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.

وحرصت هيفاء وهبي على المشاركة فى مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 والممتدة حتى 25 مايو، حيث ظهرت وهى ترتدي فستانًا باللون الأسود والموف على السجادة الحمراء للمهرجان.

هيفاء وهبي

وكانت طرحت الفنانة هيفاء وهبي منذ قليل أحدث فيديو كليب لها بعنوان “يا نحلة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي مقطعا من الأغنية، وكتبت معلقة: “يا نحلة .. ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر .. فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم فيديو يا نحلة الآن على قناتي الرسمية يوتيوب، والأغنية على جميع المنصات الرقمية”.

وأغنية يا نحلة من كلمات: مصطفى حسن والحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان وتصوير محمد يوسف.

وكان أعلن القائمون عن فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تغيير اسم العمل من جورى إلى ولاد المحظوظة وذلك بالتزامن مع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة منه حيث تم الانتهاء من جزء كبير من أحداث الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل توقفه مؤقتاً.



يشار الى أن فيلم ولاد المحظوظة يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



وكانت نجحت أغنية “وصلتلها” للنجمة هيفاء وهبي عبر القناة الرسمية لـ هيفاء وهبي على “يوتيوب”.

والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المصرية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى زوم والشاعر أحمد علاء والملحن أحمد برازيلى.

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رمسيس باريس

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

قصة رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وكانت خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير مثيرة ولافتة للأنظار، خلال أحدث ظهور لها في لبنان، وكعادتها شاركت الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هيفتء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وكانت تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى حفل ضخم أحيته في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وخطفت أنظار الجمهور بشكل كبير وأشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

وأبدت النجمة هيفاء وهبي سعادتها بالحفل قائلة: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم، وأنها سعيدة بتواجدها في المدينة السياحية بكفر الشيخ".

هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بغناء العديد من الأغاني منها "بوس الواوا، تيجي، مابضعفش، بحبك موت مسرعه"، وغيرها من الأغنيات، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار والرقص.

وكانت طرحت الفنانة هيفاء وهبي، مؤخرًا أغنية "ما بضعفش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.