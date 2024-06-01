حقيقة خلاف محمود حميدة وخالد يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المخرج خالد يوسف، حقيقة خلافه مع الفنان محمود حميدة.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "لم يختلف إطلاقا مع محمود حميدة وعملنا مع بعض في دكان شحاتة وسره الباتع".

وتابع، أن محمود حميدة يرتدي قناعا طوال الوقت وخلف هذا القناع توجد رقة كبيرة في القلب وهو لا يكشفها معظم الوقت.

وأضاف، أن الفنان الكبير يحيي الفخراني لا يقل عن محمود المليجي الذي أبدع في فيلم الأرض، فالفخراني غول تمثيل على حد قوله.

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