خالد يوسف ينعى أرملة خالد محيي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المخرج السينمائي خالد يوسف، عن حزنه لوفاة السيدة سميرة سليمان، أرملة الراحل خالد محيي الدين "زعيم حزب التجمع".

المخرج خالد يوسف عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:" البقاء والدوام لله ..رحلت من كانت أما وفيضا من الحنان لنا جميعا …رحلت السيدة الاستثنائية سميرة سليمان أرملة الراحل العظيم خالد محيي الدين الرجل الذي سماني أبي على اسمه وكان أبا روحيا لي".

وتابع،:" حال دون وداعك الأخير يا أمي وجودي خارج البلاد ..السلام لروحك الطاهرة وخالص عزائي لـ ابنائك وعائلتك".

المخرج خالد يوسف، قدم مؤخرًا فيلم " الإسكندراني"، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي.