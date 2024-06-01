ليس الزعيم .. خالد يوسف يصف ممثلا بالأعظم في تاريخ السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج خالد يوسف، عن أهم ممثل في تاريخ السينما المصرية خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة.

وقال يوسف، إن نجيب الريحاني هو الممثل الأهم في تاريخ مصر وأنه لا يتفق مع عادل إمام في تصريحه الذي أدلى به خلال حواره مع وجدي الحكيم بأن نجيب الريحاني ليس بالممثل العظيم في السينما المصرية.

وأوضح يوسف، أن نجيب الريحاني رغم قلة أفلامه إلا أنه كان موهوبا بالفطرة وعبر عن الرجل البسيط في ذلك التوقيت.

وعن أعظم فنانة حاليا في السينما والدراما المصرية، فأوضح يوسف أن الفنانة حنان مطاوع تعتبر هي الممثلة الأهم الآن فهي تنافس غادة عبد الرازق ومنة شلبي.

وعن مصدر قوته، فأضاف: "أستمد قوتي من الصدق ونقطة ضعفي أولادي"، مشيرا إلى أنه ليس لديه خطوط حمراء في كافة شئون حياته.