وفاء عامر تخضع لعلاج نفسي بسبب دورها في “حق عرب”.. إليكم ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة وفاء عامر عن أن المعالجة النفسية التي تعالجها منذ فترة طويلة نصحتها بطريقة علاجية خاصة، للتخلص من تأثير دور “صباح” الذي قدمته في مسلسل “حق عرب”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت وفاء خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة الحياة: “أنا أساسًا أتابع مع طبيبة نفسية وهذا ليس عيبًا”، مضيفة: “الطبيبة قالت لي لازم تعيشي شوية في جبل، وذهبت إلى مكان بعد العين السخنة، وظللت هناك خمسة أيام بمفردي، وكانت هناك مجموعة ذهبت للعلاج في مصحة في الجبل”.

وتابعت: “عملنا نشاطات مثل اليوجا، وارتحت بعدها جدًا”.

يُذكر أن وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال عملين، أولهما مسلسل “حق عرب”، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في بطولة مسلسل “جودر ألف ليلة وليلة”، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، والعمل يتكون من 15 حلقة، مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.