لمحبي أحمد حلمي في مصر.. إليكم هذه المفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم أحمد حلمي عن توقيت العرض الأول لمسرحيته “ميمو” بمصر عقب النجاحات الكبيرة التي حققها العمل خلال عروضه بالمملكة العربية السعودية والتي شهدت حضورًا كامل العدد.

وحرص حلمي علي نشر بوستر “ميمو” عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي معلنًا عن أولى عروض العمل بمصر على مسرح جراند حياة بالقاهرة وذلك مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، برعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويجري منتج العمل حمدي بدر كافة الترتيبات والتجهيزات بمواصفات غير مسبوقة ليكون العمل المسرحي متاحًا لاستقبال الجمهور أول أيام عيد الأضحى.

يذكر أن حلمي أعلن عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن تكريمه في حفل قادة العمل الإنساني الذي أُقيم في دبي مساء الخميس الماضي، وذلك بعد تقديمه العديد من الأعمال الخيرية والتبرّعات التي كان آخرها تبرعه بـ”دبلة” علم مصر الشهيرة التي ارتداها في فيلم “عسل أسود”، وكذلك ساعته في الفيلم نفسه.

ونشر حلمي مقطعاً مصوّراً وعلق عليه قائلاً: “شكراً جزيلاً على هذا التكريم في حفل Top Humanity leaders awards لتكريم قادة الإنسانية”.

يشارك في بطولة مسرحية “ميمو” إلى جانب أحمد حلمي كل من هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان ، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.