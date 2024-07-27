أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بأن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12,09 من صباح السبت.
وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن قوة الزلزال بلغت 4,7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 1,4 كيلومترات.
كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4,7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المساحة السعودية ترصد زلزالا وسط البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.