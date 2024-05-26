تكريم إياد نصار بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الـ12

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، في نسخته الـ 12 عن تكريم الفنان إياد نصار، وجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل " صلة رحم "، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون، عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 وبتصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار.

ومن ناحية أخرى، ينتظر إياد نصار، موعد عرض مسلسله الجديد مفترق طرق، والذي مقرر أن يعرض بداية الشهر المقبل.

ينتظر جمهور المنصات الإلكترونية، موعد انطلاق مسلسل «مفترق طرق»، بطولة النجوم هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، والتي تحمل قصته مغامرة داخل حياة زوجة رجل معروف تتعرض لضغوطات كبيرة بعدما تورط زوجها في قضية ضخمة شغلت الرأي العام.

مسلسل «مفترق طرق» مقرر أن يعرض يوم 2 يونيو عبر منصة إلكترونية شهيرة، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، الذي يتحدث عن أليسيا فلوريك، وهي زوجة المحامي العام اللامع بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد سياسي وجنسي كبيرة، ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها".

أبطال «مفترق طرق»

مسلسل «مفترق طرق» من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم «في مهب الريح»، بدأ تصويره في يوليو 2022، وكان من المقرر عرضه بداية 2023، على أن يعرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة فهو مكون من 45، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ظروف إنتاجية.

آخر أعمال إياد نصار

كانت آخر أعمال الفنان إياد نصار، مسلسل صلة رحم، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وحصد إرشادات عدد كبير من النقاد والجمهور.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في إطار الـ 15 حلقة، حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة، وشاركه بطولته الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.