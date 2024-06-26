في التجمع الخامس.. 24 ساعة تجمع كاظم الساهر وحماقي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق حفلات الموسم الصيفي للعام الجاري مع نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي في عدد من الدول، حيث تتجه الأنظار حول البرنامج الغنائي لمختلف الدول وانتظار الجمهور لنجومهم المفضلين.

كاظم الساهر ومحمد حماقي في يوم واحد بالقاهرة

تجمَع القاهرة في نهاية الأسبوع الجاري تحديدًا الجمعة 28 يونيو، حيث يجتمع إثنان من أبرز نجوم الغناء العربي القيصر كاظم الساهر والفنان محمد حماقي على مسارح مختلفة بالتجمع الخامس.

مكان حفل كاظم الساهر يونيو 2024

يقام حفل كاظم الساهر على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس، وتستمر مرحلة بيع التذاكر للجمهور عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كاظم الساهر في القاهرة بعد عامين من حفل الأوبرا

يعتبر حفل الأهرامات هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

جولة غنائية مميزة لألبوم كاظم الساهر “مع الحب”

يأتي حفل كاظم الساهر في القاهرة ضمن الجولة الغنائية الاستثنائية لأحدث ألبوماته “مع الحب”، والذي حقق نجاحا جماهيريًا كبيرًا وسجل ملايين المشاهدات عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية.

مكان حفل محمد حماقي يونيو 2024

أما محمد حماقي فيلتقي جمهوره على مسرح استاد 30 يونيو على طريق المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي بدأت بالفئة الأولى قيمتها 400 جنيه، والثانية 700 جنيه، وهناك فئتان ظهرا سعرهما صادمًا للجمهور، قيمة الأولى بـ 20 ألف جنيه والثانية 40 ألف جنيه، والحقيقة أنها ليست للفرد الواحد، إنما هي فئة تضم مجموعة من الأفراد على طاولات خاصة بهم حيث يبلغ عدد 6 أفراد 20 ألف جنيه، وقيمة 40 ألف جنيه لـ 10 أشخاص، فيأتي سعر الفرد بـ 4000 جنيه فقط.

عودة حماقي على الحفلات الصيفية يونيو 2024

يُعد الحفل هو عودة منتظرة لحفلات حماقي في القاهرة خاصة في موسم الصيف المعروف بالتجمهر الغنائي الضخم في عدد من الدول العربية، والتي ينتظرها جمهور مغنيّ الوطن العربي.

جولة أمريكية ناجحة لحماقي في فبراير 2024

أقام حماقي جولة غنائية أمريكية ناجحة في نهاية فبراير الماضي، حقق فيها حماقي حضورًا كامل العدد في الحفلات كافة وتفاعلًا استثنائيًا مع ما قدمه من أغانٍ.

انطلق حماقي في الجولة ابتداءً من تورنتو أكبر مدن كندا، بعدها في ولاية لوس أنجلوس، ونيويورك والعاصمة واشنطن، وختامها مسك في ديترويت بولاية ميتشجن الأمريكية.

توحدت الأجواء في جميع الحفلات بامتلاء المسرح عن آخره وبمجرد صعوده تعالت الصيحات والهتافات ترحيبًا به، ومع النغمات الأولى للأغاني مع الفرقة يبدأ الجمهور في التصفيق الحاد وغناء كلمات الأغنية فورًا مع حماقي وكأنهم كورال خاص به.

قدم حماقي في الحفلات مجموعة غنائية متنوعة بين القديم والجديد بدءًا من "نفسي أبقى جنبه" و"بحبك كل يوم أكتر، واحدة واحدة، يا ستار، م البداية، ما بلاش، حاجة مستخبية، وافتكرت، لمون نعناع، أدرينالين".

حماقي يرفع علم فلسطين في نيويورك

وفي لفتة وطنية مميزة رفع حماقي علم فلسطين في حفل نيويورك، وسط شعارات الجمهور “فلسطين حرة، بالروح بالدم نفديكي يافلسطين”.

أحدث أغاني حماقي

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.