مانشستر سيتي يبدأ تحركاته لضم أولمو

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا في الميركاتو الصيفي الحالي لتعزيز خط هجومه.



ودخل مانشستر سيتي في منافسة مع نادي برشلونة للتعاقد مع أولمو نجم منتخب إسبانيا ولايبزيج في الصيف الحالي.

تأتي خطوة مانشستر سيتي حول التحرك للتعاقد مع أولمو تحسبا لرحيل أحد نجومه، سواء بيرناردو سيلفا أو كيفين دي بروين.

وتابعت التقارير الصحفية الإنجليزية أن مانشستر سيتي يتحرك بشكل سريع في المفاوضات في الفترة الماضية ويملك أولمو عقدا مع لايبزيج يصل لـ 60 مليون يورو.

ويحق تفعيل بند شراء أولمو في 15 يوليو لكن سيكون رحيله صعبا حيث أن المبلغ يعتبر كبيرا على البارسا.

وواصلت التقارير إلى أن برشلونة من الممكن أن يكون النادي الذي سيحصل على تسهيلات من لايبزيج حول سداد الشرط الجزائي.

لكن نادي برشلونة لديه أزمة مالية ومشاكل تتعلق بشأن تسجيل اللاعبين تجعل تعاقده مع أولمو أمرا صعبا.

يهتم ناديا بايرن ميونخ، وليفربول بالتعاقد مع أولمو جناح لايبزيج الألماني.

