شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الباشا يكشف سبب موافقته على مسلسل "دواعي السفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الفلسطينى كامل الباشا، فى لقاء خاص على تليفزيون ”الخليج 365” عن سبب موافقته على دوره في مسلسل دواعى السفر.

وقال كامل الباشا: "دواعى السفر" الدور من أول ما قراءته لم أقدمه من قبل لأنى غالبًا بعمل أدوار جادة وتراجيديا، وده دور لايت لذيذ كوميدى رومانسى وده جذبنى للدوروالمسلسل بيوصل رسالة مهمة الاستمتاع بالحياة مهما كان".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.