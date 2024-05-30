شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتخلص من أحزانه بعد وفاة شقيقه ويحيى حفلاً بالأوبرا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا يوم29 يونيو المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وهو الحفل الأول الذى يعود به بعد ان تخلص من أحزانه بعد وفاة شقيقه أحمد الذى وافته المنية منذ أيام قليلة، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المفاجآت خلال الحفل الذى ينطلق في الثامنة مساء.

وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.

كما قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.