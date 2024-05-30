استدعاء روح موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى حفل الخميس الأخير بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت قبل قليل فعاليات حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذى يشهده مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج "حفلات الخميس الأخير من كل شهر" التي تقدمها الهيئة مجانًا نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

فرقة التنورة التراثية التابعة لقصور الثقافة استقبلت الحاضرين على أنغام الدى جى للاغانى الوطنية، الأمر الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا منهم.

جاء ذلك فى حضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة، ومحمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدى، مدير المهرجانات.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة عمرو البسيونى رئيس هيئة قصور الثقافة رحب فيها بالحضور ، مقدماً شكره لوزيرة الثقافة والى الإدارة المركزية للشون الفنية، على هذه الحفلة.

وألقى الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين قائلا:

مساء الخير. خميس أخير كل شهر وحضراتكم طيبين. النهاردة بنقدم حفل موسيقار الاجيال الفنان الكبير محمد عبدالوهاب هنستمع على مدار الساعة مع الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة الدكتور مازن دراز.

واضاف : نتمنى النهاردة نكون عند حسن ظن حضراتكم .

وتابع: اسمحوا لي ارحب بصديقي وزميلي الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستاذ محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.. وان شاء الله نعمل شغل يكون عند حسن ظنكم وشكرا.

ثم بدأ أفراد الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحت قيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، فى استدعاء "روح" محمد عبدالوهاب بتقدم عدد من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية لموسيقار الأجيال القدير محمد عبد الوهاب، وهي "كنت فين، قولي أعملك ايه، حمال الأسية، يا مسافر وحدك، لولا الملامة، ياوابور قولي، كل ده كان فين، الوطن الأكبر".



ويحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب الفنان طارق فؤاد، حيث يشدو بـ"قلبى بيقولى كلام و مضناك" .

يقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

هيئة قصور الثقافة أطلقت مشروعاً فنياً جديداً تقدم خلاله احتفاليات فنية مجانية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، كما شهد الشهر الماضي احتفالية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأحيته الفرقة المصرية بمشاركة الموسيقار مجدي الحسيني، بجانب عروض واستعراضات فنية لفرقتي الحرية وبورسعيد للفنون الشعبية وتلقى الحفلات صدى واسعا وإقبالا كبيرا، ضمن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.