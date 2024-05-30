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أول صورة لـ ياسمين رئيس من حفل زفافها

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة ياسمين رئيس عن أول صورة لها من حفل الزفاف عبر  حسابها على السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها وظهرت برفقة زواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز.

ياسمين رئيس وزوجها 

حرص كل من الفنانة ميرهان حسين والفنانة دنيا سامي، والفنان كريم فهمي وزوجته، على حضور عقد قران وزفاف الفنانة ياسمين رئيس، والمقام داخل القلعة.

تصدرت النجمة ياسمين رئيس التريند، وذلك بالتزامن مع احتفالها بحفل زفافها اليوم فى القلعة على رجل أعمال بحضور نجوم الفن.
 

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ياسمين رئيس 

 

وكانت احتفلت ياسمين رئيس منذ أيام، بليلة الحنة، وسط حضور الأقارب والأصدقاء من الوسط الفني و كان من أبرزهم: صبا مبارك ودينا الشربيني ومريهان حسين.

حنة ياسمين رئيس 

معلومات عن ياسمين رئيس 

ولدت ياسمين رئيس 15 سبتمبر 1985، بدأت أولى أدوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحاً باهراً ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

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ياسمين رئيس 

 

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به،.

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ياسمين رئيس 

وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

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ياسمين رئيس 

مشوارها الفني: 

شاركت فى عدد من الأفلام منها:

  إكس لارج
 واحد صحيح 
المصلحة 
 كلام جرايد
 فتاة المصنع
 صنع في مصر 
من ضهر راجل 

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ياسمين رئيس 


 هيبتا 
 أسبوع ويومين 
 البحث عن أم كلثوم
 شيخ جاكسون
 بلاش تبوسني 

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ياسمين رئيس 


 لص بغداد 
 الحارث 
قمر 14 
 خطة مازنجر 
 أنا لحبيبي 

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ياسمين رئيس 


المسلسلات: 

 كلمة حق
عرض خاص
طرف ثالث 
 لحظات حرجة 
 موجة حارة 
 الميزان 
أنا شهيرة أنا الخائن 
 ملوك الجدعنة 
 60 دقيقة

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ياسمين رئيس 


المسرحيات

 أحفاد ريا وسكينة
جوائز ومهرجانات
 

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ياسمين رئيس 

جوائزها 

حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيراً حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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