رئيس هيئة قصور الثقافة يتقدم بالعزاء والمواساة لوزيرة الثقافة فى وفاة والدتها

ياسر رشاد - القاهرة -

يتقدم عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجميع قيادات الهيئة، والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة إلى وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، لوفاة السيدة والدة سيادتها، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس 30 مايو.

تغمد الله الفقيدة برحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

خالد جلال ينعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ونعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس .

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة وزيرة الثقافة



من ناحيتها ، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي رحلت عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة الموافق ٣١ مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.