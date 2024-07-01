شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. بدء التسجيل في دبلوم الكليات التقنية "بنين وبنات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية بدء التسجيل في دبلوم الكليات التقنية "بنين وبنات" صباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1446هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".

وأوضحت الادارة أن التسجيل يستمر لمدة أسبوع في 5 منشآت تدريبية في عرعر ورفحاء وطريف، في أكثر من 15 تخصصًا تلبي احتياج سوق العمل.

