شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وقتلى.. عواصف رعدية عنيفة تضرب سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عاصفة رعدية عنيفة وادي ماجيا في منطقة تيسينو جنوبي سويسرا.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف رعدية شديدة في سويسرا. العواصف الرعدية في سويسرا وأدى إلى انهيار أرضي في منطقة فونتانا، وانتشلت ثلاث جثث في المنطقة خلال اليوم.

وعثر في منطقة فاليه، على جثة رجل في فندق في ساس جروند، وأبلغ عن شخص آخر في عداد المفقودين في وادي بن في فاليه.

وفاض نهر الرون على ضفافه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية غزيرة منذ بعد ظهر السبت، كما حدثت فيضانات على روافد نهر الرون.

انقطاع شبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء وأُعيقت عملية الإنقاذ في وادي ماجيا في تيسينو بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما دُمّر جسر بواسطة نهر هائج ولم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من الوديان الجانبية عن طريق البر.

هذا وأخليت المعسكرات على طول نهر ماجيا، وانقطعت شبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء في المنطقة الأكثر تضررا.

وسقط نحو 200 ملليلتر من الأمطار في وادي ماجيا العلوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلوثت مياه الشرب في المنطقة نتيجة العاصفة.

