شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 161 كيلوجرامًا من المخدرات في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (60) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة على مواطن؛ لترويجه (57) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. حرس الحدود وفي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (44) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

فيما أحبطت الدوريات في قطاع الربوعة تهريب (33000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ترويج المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.