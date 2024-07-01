شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "أوتشا" في اليمن يثني على دور المملكة الريادي في المجال الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثنى مدير (أوتشا) في اليمن على دور المملكة الريادي في المجال الإنساني.

وأشاد بالآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة، لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف دول العالم. العمل الإنساني للسعودية في اليمن جاء ذلك خلال لقاء مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن ماركوس ويرني.

ونوقش خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في اليمن.

